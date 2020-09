Jongeren besmet met coronavirus: 'Ik ben nog steeds erg voorzichtig'

"Ik had alle symptomen en heb meerdere keren naar de huisarts gebeld. Maar daar konden ze toen nog niet testen. Bovendien werd ik niet getest vanwege mijn leeftijd." Ze ging in isolatie in het huis van haar vader. "Zes weken lang had ik koorts boven de 38 graden. Ik was ontzettend benauwd, soms trok ik die benauwdheid niet meer."

Thijmen Boers zat tot afgelopen maandag in quarantaine nadat hij tijdens een feestje van een klasgenoot werd besmet met het coronavirus, net als tien anderen uit zijn klas. "Degene die het feestje gaf, bleek later corona te hebben. Ik was al twee dagen verkouden en dacht dat het door de airco op school kwam. Toch heb ik me laten testen."

De dagen tussen het feest en de quarantaine had Thijmen contact met meerdere mensen, onder meer op school en tijdens volleybal. "Ik ben ook bij een aantal oudere mensen in de buurt geweest. Maar die hebben gelukkig nog steeds geen klachten. Mijn volleybaltrainer is ook positief getest, maar hij is in de veertig en valt niet in een risicogroep."

Verwarrende regels

"De overheidsmaatregelen zijn er ook voor jongeren", zegt Thijmen. Wel vindt hij de regels verwarrend. "We hoeven geen afstand te houden, maar we mogen niet met meer dan zes mensen bij elkaar komen. Wel mogen we met z'n allen in de aula zitten. Je moet een mondkapje op in de auto. Maar als je bij iemand in de auto zit die positief is getest, moet je hoe dan ook in quarantaine, mondkapje of niet."

Voor scholieren en studenten is de hele situatie lastiger dan voor volwassenen, vindt hij. "Voor volwassenen, en dat is ook de wereld waarin BN'ers leven, zijn de maatregelen veel duidelijker. Die moeten daar niet teveel over zeuren. Natuurlijk is het moeilijk voor ze, het is moeilijk voor iedereen. Maar het is in elk geval duidelijk wat zij moeten doen."