Seizoen Neymar lijkt voorbij, sterspeler PSG moet geopereerd worden aan enkel

Neymar lijkt zijn laatste wedstrijd van dit seizoen te hebben gespeeld. De Braziliaanse aanvaller moet worden geopereerd aan zijn enkel en staat volgens zijn club Paris Saint-Germain drie tot vier maanden buitenspel.

De Braziliaanse aanvaller verstuikte twee weken geleden zijn enkel in de wedstrijd tegen Lille (4-3). De 31-jarige aanvaller heeft vaker last gehad van zijn enkel en om te voorkomen dat hij last blijft houden, denken de artsen dat het verstandig is om tot een operatie over te gaan.

Neymar wordt geopereerd in Qatar.

De laatste competitiewedstrijd van PSG wordt op 3 juni gespeeld. De Champions League-finale is een week later. PSG is nog steeds actief in het hoogste Europese voetbaltoernooi. Deze week spelen de Fransen de return tegen Bayern München. In Duitsland moet een 0-1 achterstand worden weggepoetst.