Dit zijn de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2023

De zes genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2023 zijn bekendgemaakt, voor beste Nederlandstalige roman van het jaar. Het zijn de Nederlanders Anjet Daanje, Oek de Jong, Donald Niedekker en Peter Zantingh en de Vlamingen Yves Petry en Peter Terrin. De jury, aangevoerd door historicus en hoogleraar Beatrice de Graaf, las in totaal 235 fictieboeken om tot deze selectie van zes te komen. De winnaar krijgt 50.000 euro en wordt op 8 mei live bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter De Graaf over de zes genomineerde boeken:

Juryvoorzitter Beatrice de Graaf over de genomineerden van de Libris Literatuurprijs. - NOS

Na het lezen van de 235 boeken op de longlist maakt de jury op dat de literatuur verandert. Omdat ook de wereld verandert, bijvoorbeeld als gevolg van actuele thema's als corona en de Oekraïne-oorlog. Verder zijn romans meer dan ooit divers en genre-overstijgend, zegt de jury. "Genderidentiteit, discriminatie, ongelijkheid, natuur en klimaat behoren meer dan ooit tot het oneindig brede scala van literaire onderwerpen." Tot slot merkt de jury op dat schrijvers steeds meer romans maken over persoonlijke crises. "Het aantal zelfhulpboeken bleek enorm." Vorig jaar won Mariken Heitman de prijs met haar boek Wormmaan. Andere bekende oud-winnaars zijn Connie Palmen (2016), Adriaan van Dis (2015), Tommy Wieringa (2013) en Dimitri Verhulst (2009).

Lees hieronder een samenvatting van de juryrapporten van de zes genomineerde boeken:

Anjet Daanje - Het lied van ooievaar en dromedaris Dit is een fascinerende literaire zoektocht die de lezer meevoert van het 19e-eeuwse Yorkshire, via de Eerste Wereldoorlog in Picardië om ten slotte te eindigen in het 21ste-eeuwse Groningen. Daanje schreef een genre-overschrijdende roman over geboren worden en doodgaan, loslaten en beklemd zitten, liefhebben en haten, geloof en ongeloof.

Oek de Jong - Man zonder rijbewijs Een relaas waarin een verteller op latere leeftijd zijn rijbewijs probeert te halen. Maar de roman biedt veel meer dan dat: een leven onder een vergrootglas, een reflectie op het verleden, op herinneringen die boven komen. Bij De Jong wordt het leren autorijden een allegorie van het leren leven.

Donald Niedekker - Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost Niedekker geeft het woord aan Bartolomeo, een fictief bemanningslid van de beruchte Noordpoolexpeditie van Willem Barentsz in 1596. De geest van deze dichtende zeevaarder ontsnapt door opwarming van de aarde na vier eeuwen uit de smeltende permafrost en doet alsnog verslag van de mislukte expeditie.

Yves Petry - Overal zit mens Een boek over klimaatwoede. Een meeslepende reis door de gedachtekronkels van een boswachter met 'Waldschmerz', een buitenstaander die al breinwandelend grip probeert de krijgen op de demonen in zijn hoofd. Hij is woedend om het vernietigende effect van de mens op de natuur. Om niet ten prooi te vallen aan totale waanzin, beraamt hij een moord.

Peter Terrin - De gebeurtenis Een boek dat onderzoekt, graaft, vragen stelt en emoties oproept. Een roman die de lezer meeneemt in een labyrint van menselijke relaties dat bij iedere bocht een nieuwe verrassing, een volgend mysterie biedt. Alle personages cirkelen rond de literaire erfenis van Willem, een beroemde schrijver die kort daarvoor overleden is.

Peter Zantingh - Tussentijds Het verhaal van een vader die met zijn zoontje in de trein is gestapt om naar zijn vrouw te reizen, die voor haar werk in Duitsland verblijft. Waarom is Robin eigenlijk op weg naar zijn vrouw? Wat is er aan de hand? Als de trein rijdt en landschappen voorbijflitsen, raakt Robin zijn zekerheden kwijt. Een buitengewoon mooie en tere roman over liefde, hoop en onzekerheid.