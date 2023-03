Dubbelslag voor sprinter Pedersen in Parijs-Nice: ritzege en leiderstrui

Mads Pedersen heeft een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van Parijs-Nice. Na ruim 169 kilometer koers was de Deen in de sprint nipt sneller dan de Nederlander Olav Kooij en met zijn zege nam hij ook de leiderstrui over van de Belg Tim Merlier. De vlucht van de dag kwam op naam van de volhardende Jonas Gregaard. In de eerste etappe was de 26-jarige Deen ook al een van de vluchters, toen samen met Paul Ourselin. Die poging slaagde niet en dus besloot Gregaard het in de tweede etappe opnieuw te proberen. Hij kreeg de ruimte van het peloton, maar geen enkele andere renner wilde Gregaard gezelschap houden. De renner van Uno-X moest het dit keer dus in zijn eentje doen. Het peloton liet Gregaard ruim vier minuten wegrijden en vond het toen genoeg geweest. Het tempo werd opgeschroefd en het gat slonk rap. De tempoversnelling zorgde zelfs even voor een breuk midden in de grote groep.

Parijs-Nice bij de NOS Alle etappes van Parijs-Nice zijn te volgen bij de NOS. Tot en met etappe 6 (vrijdag 10 maart) is de koers vanaf 14.55 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. In het slotweekend, etappe 7 en 8, is Parijs-Nice vanaf 13.10 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.