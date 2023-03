Van Rijthoven voorlopig uitgeschakeld: 'Niet beginnen voordat alles in orde is'

Tennisser Tim van Rijthoven komt voorlopig niet in actie. De nummer 147 van de wereld kampt met rugproblemen en heeft een elleboogblessure. De Nederlander zou deze week meedoen aan een challengertoernooi in het Zwitserse Lugano, maar heeft zich hiervoor afgemeld.

"Het is onduidelijk hoe zijn schema er de komende weken uitziet, aangezien we niet willen beginnen voordat alles weer fysiek in orde is", meldt Van Rijthovens management.

Van Rijthoven speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden. Half februari kwam hij voor het laatst in actie in Rotterdam, waar hij al in de openingsronde verloor van de Amerikaan Maxime Cressy. Ook toen had hij al last van zijn rug.

Doorbraak

De 25-jarige Van Rijthoven, die zijn hele carrière al wordt geteisterd door blessureleed, beleefde vorig jaar zijn doorbraak. Hij won het ATP-toernooi van Rosmalen en bereikte de vierde ronde op Wimbledon, waarin hij werd uitgeschakeld door Novak Djokovic.