Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur ziekenhuis Bernhoven, topvrouw van het jaar

Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur en neuroloog bij ziekenhuis Bernhoven in Uden, is uitgeroepen tot topvrouw van het jaar 2020. "De jury kiest deze keer een vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld toen het coronavirus over ons land raasde", aldus stichting Topvrouw van het Jaar.

Volgens de jury, onder leiding van ex-minister Bussemaker, is Bartholomeus authentiek en toont ze "leiderschap waarin zij mensen vertrouwen geeft en hen in hun kracht zet". "Ze benadrukt meerdere malen dat je een crisis niet alleen kan oplossen en dat ze het echt als team heeft gedaan en samenwerken van groot belang is. De vele pakkende voorbeelden waar Mariëlle zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar duidelijk leiderschap heeft getoond in deze crisis, hebben de doorslag gegeven."

De twee andere genomineerden zijn ook bestuurders uit de zorgsector: Conny Helder van TanteLouise, een keten van zorgcentra en verpleeghuizen in West-Brabant, en Ellis Jeurissen van GGD Brabant-Zuidoost.

Aanmoedigingsprijs

Er is ook een aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent uitgereikt. Die ging naar Mariël Tiemersma, product owner bij uitzendconcern Randstad. "Ze heeft een duidelijke visie over hoe succesvol leiderschap in de toekomst eruit moet zien en hoe haar eigen stijl, nuchter, bewust en met compassie, daarin past", aldus de jury.

Sinds 2005 wordt er een topvrouw van het jaar gekozen. Vorig jaar ging de prijs naar Rianne Letschert, rector magnificus van Maastricht University.