Ganna slaat net als vorig jaar zijn slag in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Net als vorig jaar heeft Filippo Ganna de openingsrit van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan van Ineos was in een vlakke tijdrit over ruim elf kilometer rond Lido di Camaiore ongenaakbaar.

Primoz Roglic stond voor het eerst in 180 dagen weer aan de start van een koers, sinds hij in de zestiende etappe van de Vuelta ten val kwam. Hij liet zich in oktober opereren aan zijn schouder, waarvan hij al langer last had. In de 58ste editie van de Tirreno-Adriatico maakt de Sloveen van Jumbo-Visma zijn rentree, hij eindigde op de twaalfde plek op 49 seconden van Ganna.