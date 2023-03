Podcast De Dag: audiodagboek van Turkije-correspondent Mitra Nazar

Turkije-correspondent Mitra Nazar doet al een maand lang bijna onafgebroken verslag van de aardbevingsramp van de vroege ochtend van 6 februari in Turkije en Syrië. Een paar dagen na de beving besloot ze op haar telefoon een klein audiodagboek bij te houden in een poging te laten bezinken wat ze allemaal had gezien en meegemaakt. In deze podcast laat ze fragmenten uit dat dagboek horen en vertelt ze over de beelden die haar voor altijd zullen bijblijven, over de vragen, angsten en zorgen waar iedereen in Turkije, en zij dus zelf ook, door deze natuurramp voor is komen te staan.

Dit weekend kwam Mitra terug in Istanbul bij haar man en dochter na opnieuw een intensieve reis door het rampgebied. De overgebleven mensen wonen in spooksteden, vertelt ze, en zijn ook precies 1 maand na dato nog altijd in een totale staat van shock.

