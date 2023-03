Bewoners van Rotterdamse panden met losse gevel drie weken niet naar huis

De bewoners van vier panden in Rotterdam die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar, mogen nog zeker drie weken niet naar huis. Hun gevels staan op instorten.

Een bewoner hoorde gisterochtend een knal en zag rook. De brandweer constateerde daarna dat het gebouw op instorten staat. De rook was waarschijnlijk een stofwolk. In het gebouw waren ze bezig met funderingswerkzaamheden.

Gevel vastzetten

De gemeente heeft de panden onderzocht. Waardoor de gevel heeft losgelaten is nog niet duidelijk. Uit het onderzoek blijkt dat er geen scheuren in de constructie van de woningen zitten.

De gevel moet nu eerst vastgezet worden aan het pand. Dat zal ongeveer drie dagen duren. Als dat is gebeurd, kan de aannemer verder met het werk aan de fundering. Dat zal zo'n drie weken in beslag nemen. De gemeente zal controleren of dat goed gaat.

Trillingen voorkomen

De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. "Het streven is dat het openbaar vervoer weer door de straat kan rijden zodra de gevel is vastgezet", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Rijnmond.