Vanavond op tv: Uithalers geronseld in Rotterdam • Cold cases oplossen via stamboom-databanken • De Libris Literatuur Prijs

Oude moordzaken oplossen via particuliere DNA-databanken

Politie en justitie willen zogenoemde cold case-zaken proberen op te lossen met de inzet van particuliere genealogische dna-databanken. Een methode die gevoelig ligt, bijvoorbeeld vanwege privacy. We spreken nabestaanden van slachtoffers, die hopen dat met deze methode eindelijk duidelijkheid komt over oude zaken. Rechtspsycholoog Peter van Koppen is te gast.