Lazio mist topscorer Immobile in Conference League-duel met AZ

De Gazzetta meldt dat Immobile, die dit seizoen al tien duels miste vanwege blessures, zelfs onzeker is voor de Romeinse derby tegen AS Roma over een kleine twee weken. Tv-zender Sky houdt het erop dat de 33-jarige aanvaller komend weekeinde mogelijk al kan speler tegen Bologna.

De 33-jarige Immobile liep de kwetsuur vrijdag op in het met 1-0 gewonnen competitieduel met koploper Napoli. Volgens de krant Gazzetta dello Sport volgt nog nader onderzoek, maar is de aanvaller deze week hoe dan ook niet inzetbaar.

Lazio en AZ treffen elkaar dinsdagavond in het Stadio Olimpico, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. Omdat AS Roma donderdag in hetzelfde stadion in de Europa League speelt, wordt het duel al op dinsdag afgewerkt.

De return tegen AZ in Alkmaar is volgende week donderdag, tussen de wedstrijden tegen Bologna en Roma in.

AZ mist reeks verdedigers

AZ is met 21 spelers naar Rome afgereisd. Trainer Pascal Jansen heeft de winteraanwinsten Sven Mijnans, Mathew Ryan en Djordje Mihailovic en de talenten Wouter Goes, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lewis Schouten voor het eerst opgenomen in zijn selectie voor een Europees duel.

Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures. Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken. De jonge aanvaller Mexx Meerdink, dit seizoen in de UEFA Youth League al zes keer trefzeker, gaat wel mee naar Rome.

De Alkmaarders, die in de eredivisie op de derde plaats staan, bereikten als groepswinnaar de laatste zestien in de Conference League. Lazio, de nummer drie van de Serie A, eindigde in de Europa League als derde in de groep, achter Feyenoord en FC Midtjylland. Alle clubs in deze poule behaalden 8 punten; op basis van de onderlinge resultaten en het doelsaldo gingen Feyenoord en Midtjylland door in de Europa League.