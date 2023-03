Coach Larsen na historisch goud Amels: 'Bizarre avond, hoogspringen mentaal zwaar'

Een geheime trainingsmethode noemt Larsen niet als pijler van het onverwachtse succes: "Het is alle input van de afgelopen jaren, hij is inmiddels volwassen en sterk geworden. Hij heeft superveel meegemaakt. Dat heb ik bij elkaar gebracht en er vertrouwen aan toegevoegd. Dat resulteert in dit."

"Deze titel is voor een groot deel ook voor mijn coach Marlies Larsen", zei hoogspringer Douwe Amels zondag na zijn historische gouden plak op het EK indoor in Istanbul. Larsen moet een dag later nog bijkomen: "Een bizarre avond, geen idee wat er gebeurd is. Het lag niet in de lijn der verwachting."

Ondanks dat komt dit succes voor Larsen totaal uit de lucht vallen: "We gingen hiernaartoe met het idee: hij is goed genoeg om zich te mengen om een plek op het podium. Maar dan denk je aan plek vijf tot drie. Als je dan twee keer een persoonlijk record springt in een wedstrijd is dat al knap. En dan de wedstrijd ook nog wint. Bizar."

Helemaal omdat hoogspringen volgens haar een moeilijke discipline is binnen de atletiek. "Het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal een zwaar onderdeel. Samen met polsstokhoogspringen faal je altijd op het einde. Een heel ander verhaal dan dat je over een streep moet met een bepaalde tijd."

'Ook ongelukkige momenten zijn belangrijk'

"En dan is er ook nog de hoogte die je springt, dat moet je afstemmen met de hoogte van de lat. Het gebeurt zo vaak dat de lat lager ligt dan de hoogste sprong. Om dat goed bij elkaar te krijgen moet je goed in je vel zitten, de wedstrijd lezen, vertrouwen uit je sprongen putten. Dat viel nu allemaal goed."

Op de vraag hoe het komt dat Amels nu ineens zo goed presteert, heeft Larsen niet direct een antwoord. Een verhuizing naar Duitsland, waar Amels zich eigenlijk niet gelukkig voelde, ziet ze toch als belangrijk moment in het proces: "Alle stappen zijn belangrijk. Zonder een stap, ook in Duitsland, had het niet gekund. Hij heeft zich daar tot volwassen atleet ontwikkeld. Daar ben ik de mensen daar altijd dankbaar voor."