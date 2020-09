'Macht, geld, gas: dát is de taal die Poetin verstaat'

Miljarden euro's zijn er ingestoken en het is op een enkele tientallen kilometers na af: de Duits-Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Maar na de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt de druk steeds groter om het project af te blazen, als ultieme sanctie tegen het Kremlin.

Prominente politici in Duitsland en Europa willen dat Duitsland de stekker eruit trekt. "Macht, geld, gas: dat is de taal die Poetin verstaat."

VS wil pijplijn niet

In het rustige havenstadje Sassnitz snappen ze er niks van. Op het haventerrein liggen 17 duizend buizen klaar voor gebruik, klaar om de laatste kilometers te overbruggen tussen het Russische Varna en het Duitse Lubmin, waar de Nord Stream 2 aan land komt.

Het project is voor 94 procent klaar. De haven is dus letterlijk en figuurlijk in zicht, maar sinds eind vorig jaar ligt alles stil.

Sassnitz is verwikkeld in een geopolitiek conflict dat zich over meerdere continenten uitstrekt. De roep om Nord Stream 2 te stoppen is namelijk niet nieuw. De Amerikaanse regering dreigt al tijden met sancties tegen bedrijven die aan de bouw van de pijplijn meewerken. Duitsland zou door Nord Stream 2 te afhankelijk worden van Rusland, en de VS is ook bang dat de behoefte aan vloeibaar gas uit de VS wegvalt.

Dreigbrief

De burgemeester van Sassnitz, Frank Kracht, ontving eerder dit jaar een dreigbrief van drie Amerikaanse senatoren, onder wie Ted Cruz uit Texas. "In de laatste zinnen van de brief staat eigenlijk: als u niet stopt met bouwen, dan zullen we u vernietigen. Dat is toch een gotspe?"

Onder druk van de Amerikanen werd het project stilgelegd, en nu dreigt het dus door de acties van Rusland helemaal te worden afgeblazen. Kracht wordt er moedeloos van: "Het is een economisch project, dat moet je niet verbinden aan wat er met Navalny is gebeurd. Daarnaast doen niet alleen Russische firma's hieraan mee, maar ook heel veel Europese bedrijven."