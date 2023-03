Al hele dag spoorhinder door ov-staking en problemen bij Amsterdam

Treinreizigers hebben al de hele dag in grote delen van het land last van vertraging. In het oosten is dat het gevolg van een staking bij regionale vervoerders als Keolis en Arriva. Het personeel staakt voor een betere cao. In het westen zijn er defecten aan het spoor.

De stakingen in het streekvervoer duren verspreid over het land tot en met 7 april, zolang er geen akkoord is bereikt, zeggen de vakbonden. Ze willen dat het loon meestijgt met de inflatie en eisen dat de werkdruk wordt verlaagd.

Ook een deel van het personeel van regionale busmaatschappijen staakt. Op de afgelopen stakingsdagen reed volgens de vervoerbedrijven steeds ongeveer de helft van het streekvervoer, maar vakbond FNV zegt dat op sommige trajecten 80 procent van het ov uitviel.

Spoor kapot

In de regio Amsterdam rijden al sinds vanochtend minder treinen vanwege defecten aan het spoor in de buurt van Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Haarlem. De intercity's tussen Schiphol en Hilversum zijn uitgevallen en er rijden geen sprinters tussen Schiphol en Diemen Zuid. Ook tussen Schiphol en Utrecht rijden minder treinen.

De schade kan vannacht pas worden hersteld, zegt spoorbeheerder ProRail.