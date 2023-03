Oranjevrouwen oefenen in aanloop naar WK tegen EK-finalist Duitsland

Het Nederlands elftal voor vrouwen speelt in aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een oefenwedstrijd tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker ontmoet de verliezend finalist van het laatste EK en nummer 2 van de wereldranglijst op vrijdag 7 april om 20.00 uur in het stadion van Fortuna Sittard.

Vier dagen later is Polen de tegenstander op Het Kasteel in Rotterdam. Duitsland is net als Nederland gekwalificeerd voor het WK. De Duitse vrouwen wisten het toernooi twee keer te winnen, in 2003 en 2007. Ook op het WK van komende zomer worden ze tot de favorieten gerekend.

Afgelopen maand oefende Oranje twee keer tegen Oostenrijk, op Malta. Het eerste duel ging met 2-1 verloren, het tweede won Oranje met 4-0.

Op het vorige WK verloor Oranje in de finale van de Verenigde Staten. Die ploeg komen de vrouwen komende zomer al in de groepsfase tegen. Groep E bestaat verder uit Vietnam en Portugal, waartegen Oranje op 23 juli de eerste wedstrijd speelt.