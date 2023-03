'Verdachte man met knijptang' blijkt wandelende burgemeester Bloemendaal

Een onverwachte ontmoeting voor de politie in Aerdenhout afgelopen zaterdagnacht. Nadat ze door een oplettende buurtbewoner waren gebeld met een melding over een verdachte man met een knijptang, gingen agenten op onderzoek uit. Toen ze de verdachte staande hielden bleek dat ze niet met een inbreker, maar met de burgemeester van de gemeente Bloemendaal te maken hadden.

De zoektocht naar de burgemeester had nog wel wat voeten in de aarde. Op Facebook meldt het basisteam van Kennemer Kust dat agenten na de melding alle vluchtwegen in de wijk afsloten, zodat niemand het gebied ongezien kon verlaten. Uiteindelijk troffen ze de verdachte persoon nietsvermoedend aan, na een zoektocht van 45 minuten.

Burgemeester Elbert Roest was daar aan een nachtelijke wandeling bezig. "Ik probeer elke dag 10.000 stappen te zetten. Lukt dat niet dan ga ik voor het slapen gaan een rondje lopen", vertelde hij de agenten. Ook had hij geen knijptang, maar een afvalknijper bij zich, om tijdens zijn wandeling ook nog wat zwerfafval op te ruimen. Een goed voorbeeld van "een fitte burgemeester die geeft om een schone leefomgeving", schrijft het politieteam.

Alhoewel Roest er vooral de humor van kan inzien, maakte het voorval wel enige indruk op de burgemeester. "Het heeft toch iets aparts als een politieauto je vol in de koplampen klem zet", schrijft hij op zijn Facebook-pagina. "Misschien dat ik een volgende keer toch maar een geel hesje aantrek."