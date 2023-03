Julianakanaal in Limburg langer dicht: 'kost vervoerders miljoenen'

Op 23 februari stortte een deel van de damwand in die de bouwkuip en het kanaal van elkaar scheidt. De bouwkuip liep daardoor vol met water. Het gat in de damwand wordt volgens 1Limburg via een nooddam afgesloten van de rest van de bouwkuip, zodat de wand kan worden hersteld. Daarna wordt de bouwkuip weer drooggelegd.

Extra kosten voor schippers

Deze week wordt onderzocht of en hoe de scheepvaart tijdens deze werkzaamheden veilig kan passeren. Kennisinstituut Deltares hoopt in de loop van de week meer duidelijkheid te kunnen geven over het herstel van de dam en hoelang de stremming nog gaat duren.

Volgens 1Limburg kost de afsluiting van het Julianakanaal schippers, afhankelijk van de lading, al snel 1000 tot 8000 euro per dag. Er varen normaal zo'n 45 schepen per dag langs, zegt Nico Evens, regiocoördinator Zuidoost-Nederland bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. "De schade loopt per week op tot vele miljoenen euro's. Vervoerders zijn langer bezig met omvaren. Die tijd kunnen ze dus niet gebruiken om ergens anders geld te verdienen."

En volgens Evens ziet de consument die vertraging uiteindelijk ook weer terug. "Als je nu als vervoerder afspreekt een andere route te nemen, krijgt de opdrachtgever die rekening. En die extra kosten worden weer doorberekend aan de consument."

Het Julianakanaal is onderdeel van de zogenoemde Maasroute, een belangrijke vaarroute naar havens in België, Duitsland en Nederland. Sinds vorig jaar wordt daar gewerkt om de route geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Daarvoor wordt het kanaal verbreed en verdiept.