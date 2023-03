WK-flop laatste kunstje voor Alderweireld, die stopt als Rode Duivel

Toby Alderweireld stopt als speler van het nationale elftal van België. De 127-voudig international, die begin 2009 debuteerde in het profvoetbal bij Ajax, laat dat weten via sociale media. De verdediger, die vorige week zijn 34ste verjaardag vierde, wil zich volledig focussen op zijn huidige club Royal Antwerp.

Alderweireld behoorde tot de zogenoemde 'Gouden Generatie' van België. Hij maakte in mei 2009 zijn debuut voor België en speelde op vijf grote toernooien, de EK's van 2016 en 2020 (vanwege corona gespeeld in 2021) en de WK's in 2014, 2018 en 2022. Beste prestatie was de derde plek in Rusland in 2018.