Regeringscrisis in Vlaanderen dreigt vanwege uitblijven stikstofakkoord

In Vlaanderen dreigt een regeringscrisis nadat de stikstofonderhandelingen zijn mislukt. De Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V slaagden er afgelopen weekend niet in om tot een akkoord te komen over de uitstoot van stikstof. Net als in Nederland moet de stikstofuitstoot in Vlaanderen omlaag. De Vlaamse ministers onderhandelen gisteravond over die nieuwe regels. Minister-president Jan Jambon (N-VA) legt de schuld voor het uitblijven van een akkoord neer bij CD&V omdat de partij volgens hem elk voorstel blokkeert. Gisteren legde hij een "ultiem voorstel" op tafel neer bij de christendemocraten. Jambon zegt dat voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat zoals in Nederland. "Tegen elke prijs moeten we een vergunningsstop vermijden zoals Nederland die wel kent." Maar CD&V is het niet eens met het voorstel en vindt dat het aan Jambon is om tot een oplossing te komen. "Het dossier zoals het er nu uitziet, biedt te weinig perspectief voor jonge boeren", zegt viceminister-president Hilde Crevits. "Heel veel landbouwgezinnen zitten in de problemen en wij willen dat er voor hen een toekomst is."

België-correspondent Ardy Stemerding: "De partijen moeten het samen eens worden over hoe ze de stikstofuitstoot kunnen terugdringen. Dat is hier ook nodig. De Belgische partijen willen voorkomen dat het zo ver komt als in Nederland met een vergunningsstop voor bouwprojecten en boerenbedrijven. Dat willen ze voor zijn en daarover zullen ze dus iets moeten bedenken om die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Maar de christendemocraten in de regering vinden dat de landbouw te veel moet leveren en zeggen dat bedrijven veel te hard worden getroffen. En die willen dus dat bijvoorbeeld de industrie harder aangepakt gaat worden. Dat vinden de anderen niet kunnen en dus zie je een patstelling; een regering die maar doormoddert en geen oplossing weet te vinden."

CD&V-minister van Landbouw Jo Brouns zei vanochtend op VRT-radio dat als het aan de partij ligt er gewoon verder wordt onderhandeld. "Wij willen blijven verder werken zoals de voorbije maanden", zei hij. "Het stikstofdossier is te belangrijk voor de jonge landbouwers, voor de natuur en voor onze economie." Volgens Brouns heeft hij niet het idee dat Jambon zijn partij liever kwijt dan rijk is. "Dat wordt gespind, maar de minister-president heeft dat op geen enkel moment gezegd. Gisteren was inderdaad een moeilijk moment, maar op geen enkel moment is er gezegd: 'We duwen u eruit.' Dus wij werken constructief verder: wij willen blijven zoeken naar oplossingen, zelfs in moeilijke omstandigheden." De crisis in het Vlaamse kabinet kan grote gevolgen hebben voor de landelijke politiek. Het kabinet kan vallen, maar vervroegde verkiezingen kunnen niet op Vlaams niveau. Dus is het wachten op de landelijke verkiezingen en die zijn volgend jaar. Afgelopen vrijdag zijn meer dan 2000 Vlaamse boeren naar Brussel gereden om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering.