FC Den Bosch ontslaat trainer De Gier na recordnederlaag van 13-0

De eclatante 13-0 overwinning van PEC Zwolle van vrijdag op FC Den Bosch heeft de coach van Brabanders de kop gekost: trainer Jack de Gier is per direct ontslagen.

Den Bosch, de nummer achttien in de Keuken Kampioen Divisie, laat weten de samenwerking "in goed overleg" te hebben beëindigd.

De 54-jarige De Gier, die sinds februari 2021 aan het roer stond bij de Bosschenaren, had nog een contract tot 1 juli en kreeg vorige maand van de nieuwe clubleiding al te horen dat het dienstverband niet verlengd zou worden.

Met de 13-0 zege evenaarde PEC Zwolle, de koploper in eerste divisie en hard op weg naar promotie, het record in het betaalde voetbal. Ajax won in oktober 2020 met dezelfde cijfers in de eredivisie van VVV-Venlo.