Keeper Verbruggen trots op voorselectie Oranje: 'Geen idee hoe het werkt'

De keeperstrainer van Anderlecht, oud-keeper Jelle ten Rouwelaar die zelf ook ooit in de voorselectie van Oranje zat, haalde Verbruggen naar België. Daar is hij sinds dit seizoen eerste keeper, al keepte de oud-speler van NAC Breda afgelopen seizoenen ook al regelmatig.

Voor veel mensen, misschien dus wel inclusief hijzelf, is hij de grootste verrassing van bondscoach Ronald Koeman in de voorselectie van het Nederlands elftal: Bart Verbruggen. Een 20-jarige keeper van Anderlecht, ooit de beste club van België, de laatste jaren opvallend vaak terug te vinden in de subtop of lager.

"Als je bij Anderlecht goed speelt, weet je dat je vroeg of laat in aanmerking komt. Maar alsnog is het wel eerder van verwacht", aldus Verbruggen. Toch hield hij er stiekem wel een beetje rekening mee: "Je wist dat er een aantal blessures waren, dus ik zou liegen als ik zeg dat ik rond 13.00 uur, toen de selectie bekend gemaakt zou worden, niet vaak de internetpagina refreshte."

"Toen zag ik mijn naam ertussen staan, dat maakte me superblij en trots. Als kleine jongen droom je van het Nederlands elftal, dus dit is een goede stap in die richting. Ik ga mijn uiterste best doen om ze te overtuigen daar in Zeist", aldus de jonge keeper.

EK-selectie

Of Verbruggen zich echt moet melden in Zeist is nog maar de vraag, aangezien het hier om een voorselectie gaat. Binnenkort maakt Koeman de definitieve selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen verliezend WK-finalist Frankrijk en voetbaldreumes Gibraltar eind deze maand, voor het EK in Duitsland volgend jaar.

Daarbij heeft Verbruggen nog geen contact gehad met iemand van de KNVB: "Ik heb bondscoach Ronald Koeman nog niet gesproken. Het is ook mijn eerste keer natuurlijk, geen idee hoe het werkt."