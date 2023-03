Achter Verstappen, Pérez en Alonso likt het F1-veld na één race al wonden

"Ik ben heel erg blij dat we het seizoen nu wel goed aftrappen. De kater was nog vers, maar is nu weggespoeld", zei Pérez na de race. Verstappen had na zijn zege weinig woorden nodig om de grand prix samen te vatten. "Exact wat we nodig hadden. Een solide en probleemloze race. Ik kon snel een gat slaan en daarna ging het vrij makkelijk."

Rivaal Charles Leclerc kon in zijn Ferrari het tempo van Verstappen en diens Mexicaanse rechterhand aanvankelijk nog enigszins bijbenen, maar na een uur racen was er luid gevloek te horen het gastenverblijf van de Scuderia: opnieuw een afgeschreven motorblok. Weer bleek betrouwbaarheid de achilleshiel van het steigerende paard. Net als vorig seizoen.

"Ik ben hier heel erg blij mee, vooral omdat het weekend helemaal niet zo lekker begon", vertelde de regerend kampioen. "De testdagen gingen geweldig, maar daar was aan het begin van het GP-weekend weinig meer van te merken. Alsof we opeens een andere auto hadden. Maar gelukkig hebben we het rechtgezet."

De Spanjaard moest juist verdedigen. In zijn spiegel doemde in de slotfase van de race landgenoot Fernando Alonso op. De 41-jarige sluwe vos had weinig moeite om de Ferrari-prooi binnen te hengelen en te verschalken. De smaakmaker reed in zijn eerste race voor Aston Martin overtuigend naar het podium. Sainz, geschrokken: "De snelheid van Alonso is zorgwekkend. Daar gaan we last mee krijgen."

Leclercs teamgenoot Sainz haalde met een vierde plaats weliswaar een troostprijs binnen, maar de rode renstal startte het seizoen met zure druiven. "We wisten dat het lastig zou worden de Bulls te bedreigen en dat we Aston Martin in de gaten moesten houden. Ik kwam aan aanvallen helemaal niet toe."

Verstappen zei het al in aanloop naar de race: "Je moet hier vooral zorgen dat je niet uitvalt. Het kan heel lang duren voor je zo'n nul hebt weggepoetst." Begrijpelijk dus dat Leclerc terneergeslagen oogde en klonk. "Ik weet niet wat er misging met de motor, maar alles viel stil. Een complete shutdown. Ik kon niets meer beginnen. Erger nog was het dat ik een seconde per ronde verloor. Kansloos. Nee, deze race voelt niet goed. Dit geeft ons geen vertrouwen."

Alonso lijkt eindelijk goed te hebben gegokt. De tweevoudig wereldkampioen stapte in zijn F1-carrière steeds over naar teams die een duikvlucht naar beneden maakten. Nu droomt hij van zeges en een derde titel.

"Nu nog niet, maar over een tijd moet dat kunnen. Red Bull kunnen we alleen pakken als zij pech en wij mazzel hebben, maar we hebben dit jaar nog 22 kansen. Eerst gaan we genieten. Ongelooflijk dat we opeens de een na beste auto hebben. En dit is slechts het begin."

Mercedes kleurloos

Achter Alonso en Sainz likten veel coureurs en teams hun wonden. Het grote Mercedes - back to black - reed kleurloos mee. Zevenvoudig titelhouder Lewis Hamilton (vijfde) deed op de boordradio een poging tot een peptalk, maar slaagde daar amper in. "Een aardig resultaat, maar niet waar we horen. Het wordt hard werken, maar ik geloof in onze veerkracht."