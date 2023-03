Laatste overgebleven bandlid Lynyrd Skynyrd overleden

Gitarist Gary Rossington, het laatst overgebleven originele bandlid van de rockband Lynyrd Skynyrd, is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat laat de band weten via sociale media. Waaraan Rossington is overleden, is niet bekendgemaakt.

"We zijn diep bedroefd dat we vandaag onze broer, vriend, familielid, songwriter en gitarist, Gary Rossington, hebben verloren", schrijft de band. "Gary is nu bij zijn Skynyrd-broers en familie in de hemel en speelt daar mooi, zoals hij altijd doet."

Gymleraar

Rossington begon in 1964 op 12-jarige leeftijd samen met andere bandleden Ronnie Van Zant, Allen Collins, Larry Junstrom en Bob Burns een band. Na de oprichting had de band verschillende namen, maar in 1970 kwamen ze uit op Lynyrd Skynyrd, naar hun gymleraar op de middelbare school. Deze Leonard Skinner zou een aantal van de bandleden van school hebben gestuurd omdat ze te lang haar hadden.

Lynyrd Skynyrds bekendste nummer is Sweet Home Alabama. Het is geschreven als antwoord op Southern Man van Neil Young Alabama en andere zuidelijke staten racistisch noemt. Leadzanger Ronnie Van Zant haalt expliciet uit naar Young: "Ik hoop dat Neil Young onthoudt, een zuidelijke man heeft hem niet nodig."

Hier speelt de band Sweet Home Alabama live tijdens een concert in de zomer van 1977: