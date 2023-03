Ongevaccineerde Djokovic komt VS niet in en meldt zich af voor Indian Wells

Novak Djokovic, de nummer één van de wereldranglijst, heeft zich formeel teruggetrokken uit de loting voor het toernooi van Indian Wells, dat woensdag begint. Dat heeft heeft de organisatie van het tennisevenement laten weten.

Volgens Rick Scott, senator in Florida, heeft Djokovic geen speciale toestemming heeft gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen. Na het toernooi van Indian Wells (Californië) zou Djokovic ook in Miami (Florida) spelen.

Djokovic had toestemming van de Amerikaanse overheid nodig, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Tot 11 mei hebben buitenlanders nog een vaccinatiebewijs nodig als ze naar de VS komen. Daarna worden de restricties vermoedelijk opgeheven.

Speciale vergunning

De 35-jarige Serviër had vorige maand bij de Amerikaanse regering een speciale vergunning aangevraagd om op de toernooien in Indian Wells en Miami - buiten de grandslams de enige toernooien die langer dan een week duren - in actie te kunnen komen.

De laatste keer dat Djokovic aan beide toptoernooien deelnam, was in 2019. Hij kwam destijds tot de derde ronde in Indian Wells en de vierde ronde in Miami. Djokovic wist Indian Wells al vijfmaal te winnen, een record dat hij deelt met Roger Federer.

Djokovic miste vorig jaar door zijn weigering zich te laten vaccineren onder meer de Australian Open en de US Open. Begin dit jaar was hij wel weer welkom in Australië, waar hij prompt voor de tiende keer de titel voor zich opeiste.