Wekdienst 6/3: Proces tegen 'godfather' Piet S. van start • Edisons uitgereikt

Het weer: vandaag heeft de bewolking de overhand en vallen er verspreid over het land enkele buien. Vooral in de ochtend is lokaal ook natte sneeuw en hagel mogelijk. Het wordt maximaal 6 graden.

Goedemorgen! In de Haagse rechtbank staan Piet S. en een heel aantal handlangers voor het hekje, in een megaproces over de drugsbende die S. zou hebben geleid. En een spannende avond voor muzikanten van eigen bodem: wie gaat er met een Edison vandoor?

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor (en let op: in het streekvervoer wordt gestaakt).

Wat kun je vandaag verwachten?

In de rechtbank in Den Haag begint het megaproces tegen de 'Haagse godfather' Piet S. en zijn handlangers in de drugswereld. Het Openbaar Ministerie is al vier jaar bezig met het onderzoek in de zaak 'Taxus'. De 66-jarige S. zou een van de grootste drugsbaronnen van Nederland zijn, een oude rot die jaren onder de radar wist te blijven.

Vissers trekken naar Paleis Noordeinde in Den Haag om een brandbrief aan te bieden aan de koning. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de Nederlandse kottervisserij, omdat ze per 1 oktober moeten voldoen aan stikstofmaatregelen.

De oudste en belangrijkste muziekprijzen van Nederland, de Edisons, worden in het AFAS Theater in Leusden uitgereikt. Zangeres S10, die Nederland afgelopen jaar vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, is de grootste kanshebber. Zij is vier keer genomineerd. Maan en Goldband hebben ieder drie nominaties op zak.

Wat heb je gemist?

In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers en de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De brand brak gisteren rond 14.45 uur lokale tijd uit in Cox's Bazar, in de grensregio met Myanmar. Het vuur greep razendsnel om zich heen en legde vele hutten, gemaakt van bamboe en dekzeil, in de as. Zo'n 12.000 verdreven Myanmarezen zijn dakloos geraakt.