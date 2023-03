Olympisch succes na hoogspringsensatie Oranje? 'Mogen ze zeker aan denken'

"Douwe en Britt zijn twee mensen die verdomd graag willen laten zien wat ze kunnen. Ik weet niet of het toeval is, maar bij Weertman zat het eraan te komen. En eigenlijk geldt dat ook voor Amels", aldus Wielart.

Ruud Wielart was in 1977 de laatste Nederlander geweest die een EK-medaille (brons) won bij het hoogspringen. Hij zat geboeid te kijken naar de prestaties in Turkije. "Dit is geweldig natuurlijk. Ik heb alles van begin tot eind gevolgd", vertelde de voormalig atleet op de radio in Langs de Lijn.

Goud voor Douwe Amels en zilver voor Britt Weerman. Het sensationele hoogspringsucces van Nederland op de slotdag van de EK indooratletiek in Istanbul was zondag haast niet te bevatten.

De 68-jarige Wielart, nog altijd in Haarlem werkzaam als atletiektrainer, verwacht niet dat het succes van het tweetal direct een positief effect op andere hoogspringers in Nederland heeft.

Dat komt volgens hem simpelweg omdat het niveauverschil vooralsnog te groot is. "Het gat tussen de nummer een en twee in Nederland is groot, dus het is niet zo dat er nu een sterk groepje Nederlandse hoogspringers ontstaat."

De Olympische Spelen in 2024 in Parijs zijn in aantocht. Mogen Amels en Weerman nu ook dromen van olympisch succes? "Dromen mag altijd", aldus de oud-atleet. "Daar mogen ze zeker aan denken. Daar zullen ze ook naartoe gaan werken, denk ik."

Bekijk hieronder de beelden van het succes van Douwe Amels en Britt Weerman.