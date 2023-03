Megazaak rond veronderstelde Haagse drugsbaron van start

Meer dan 60 miljoen euro zou Piet S. hebben omgezet in de periode dat justitie hem onder de loep nam. Waar de winst is gebleven, is deels een raadsel. Piet S. reed in dure auto's en had een villa in Spanje, zijn zoon had twee penthouses die volgens het OM met zwart geld zijn betaald en er zou geld in zonnebankstudio's zijn gestopt. Maar lang niet alles is getraceerd.

Zelf zit Piet S. vast sinds 2020, toen de politie een groot aantal arrestaties deed. Tot dat moment leidde de 'Haagse godfather', zoals hij in media is omschreven, een luxeleven in warmere oorden.

Maar ondanks alle berichten die over drugshandel leken te gaan, heeft de politie (op een partij hasj na) geen enkel transport kunnen onderscheppen. Zoals de advocaat van Piet S. zei: "Er is geen grammetje cocaïne gevonden." Het OM legt Piet S. dan ook vooral het voorbereiden van drugshandel ten laste, naast feiten als witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

In het onderzoek naar Piet S. en zijn netwerk trok justitie de hele trukendoos open: er werd afluisterapparatuur geplaatst, verdachten werden geobserveerd en er is een undercoveragent ingezet die met S. om tafel zat. Maar het waren ontsleutelde chatberichten die pas echt inzicht gaven in zijn activiteiten: in vele tienduizenden berichten, onder meer van EncroChat, las de politie waar de groep zich precies mee bezighield.

Vanaf vandaag buigt de rechtbank Den Haag zich vier maanden lang meerdere dagen per week over het immense strafdossier. Van de 51 mensen die daarin als verdachte zijn aangemerkt, staan er de komende tijd 27 terecht. Verder zijn acht bedrijven gedagvaard, die als dekmantel zouden hebben gefungeerd voor criminele praktijken.

Ingewijden omschrijven Piet S. als iemand die "vrij opportunistisch kansen pakt". Iemand die in allerlei soorten drugs handelt, maar net zo makkelijk horloges verpatst of geld stopt in een illegale goksite, zoals hij samen met zijn zoon zou hebben gedaan. Uit het politieonderzoek bleek dat bekende voetballers daar een gokje waagden, al dan niet met contant geld.

Vier jaar lang deed het Openbaar Ministerie onderzoek, na aanwijzingen dat S. nog altijd diep in de drugshandel zat. De Hagenees, sinds de jaren 80 actief in het criminele milieu, was naar eigen zeggen met pensioen. Maar volgens het OM bleek niets minder waar.

Net als in veel andere grote drugs- en liquidatiezaken gebruikt het OM ook in het proces tegen Piet S. ontsleuteld berichtenverkeer als bewijs. Wereldwijd zijn volgens de politie al bijna 11.000 verdachten aangehouden dankzij het ontmantelen van cryptodiensten als Ennetcom, EncroChat en Sky ECC.

De vraag is ook hoe deze oudgediende zo lang onder de politieradar kon blijven opereren. Het zou te maken hebben met zijn status van 'eindbaas': met zijn goedkeuring voerden andere verdachten het werk uit, waardoor S. zelf buiten beeld kon blijven, is het vermoeden.

En waar andere kopstukken in het Nederlandse criminele milieu de aandacht trokken van justitie door extreem geweld te gebruiken, pakte Piet S. het ogenschijnlijk rustiger aan. Met liquidaties kan hij niet in verband worden gebracht.

Dat betekent niet dat er helemaal geen geweld was, stelt het Openbaar Ministerie. De organisatie van S. zou een incassoploeg hebben gehad om wanbetalers tot de orde te roepen. En in geheime opnamen zou te horen zijn hoe Piet S. twee mannen hardhandig een lesje leert, omdat ze tegen de afspraak in van iemand anders lachgas zouden hebben gekocht.

Opgeklopt

Piet S. ontkent de aantijgingen over grootschalige drugshandel. In politieverhoren zei hij alleen nog te bemiddelen bij conflicten in de onderwereld, juist omdat hij zelf geen partij meer is. Stijn Franken, de advocaat van Piet S., wil voorafgaand aan de behandeling van de zaak niet reageren. "Dat doe ik op zitting."

Het enige dat Franken kwijt wil, is dat de zaak volgens hem enorm wordt opgeklopt. "Er is vier jaar lang op alle mogelijke manieren onderzoek gedaan, en het enige dat is onderschept, is één partijtje hasj. Waar mijn cliënt maar zijdelings iets mee te maken had. Dat is toch merkwaardig."

Ook opvallend: vorig jaar hield de Spaanse politie twee eigen agenten aan op verdenking van corruptie. Zij werkten ook mee aan het onderzoek tegen Piet S. in Spanje. Een van hen ondertekende de stukken over de inzet van een undercoveragent. De vraag is of die inzet nog wel deugt, al zijn de agenten opgepakt in heel ander onderzoek.

Het is een van de vele punten waar de rechtbank uiteindelijk over zal moeten oordelen. De strafeisen staan gepland voor eind mei, in juni komt de verdediging aan het woord en de uitspraak volgt naar verwachting in oktober.