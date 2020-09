Nieuwe stadsdichter Haarlem onder vuur om raptekst over Holocaust

In de tekst noemt hij de Holocaust "een cover-up voor domme schapen" en "de behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken onze slavenhandel" [sic].

Het CIDI, een organisatie van de Joodse gemeenschap in Nederland, zegt geschrokken te zijn van de tekst en spreekt van "stuitende bagatellisering".

"Menselijk leed vergelijken is hoe dan ook zinloos en onnodig", laat het CIDI weten. "De opgevoerde vergelijking is bovendien geschiedkundig erg zwak, haatdragend en doet tekort aan iedere respectvolle herinnering aan menselijk leed."

Het CIDI "hoopt dat Danchelo Osenga inmiddels wijzer is geworden" en heeft hem uitgenodigd voor een gesprek.

Niet de intentie om te kwetsen

"Als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar mijn excuses voor aan", zegt Osenga tegen NH Nieuws. "Dat heb ik nooit willen doen. Mijn intentie was om een discussie te openen. Op mijn school heb ik nooit slavernijgeschiedenis gehad en de Tweede Wereldoorlog werd breed uitgemeten."

Osenga zegt zich te kunnen voorstellen dat mensen het als kwetsend ervaren, maar ook dat het nummer meer is dan die zinnen. Ook zegt hij dat hij het nummer nu anders geschreven zou hebben.

Activistische achtergrond

Voor de benoeming had de nieuwe stadsdichter een kennismakingsgesprek met de wethouder van Cultuur en de burgemeester.

De raptekst over de Holocaust was bij hen niet bekend, zegt een woordvoerder. "We waren op de hoogte van zijn activistische achtergrond. Hij heeft de hele selectieprocedure doorlopen en het was geen criterium dat je als stadsdichter van onbesproken gedrag zou moeten zijn."

Wel was de gemeente op de hoogte van een veroordeling van Osenga voor zijn aandeel bij rellen in de nasleep van de dood van Mitch Henriquez in 2015. Haarlem publiceert later vandaag een interview met Osenga, "om meer context aan het verhaal te geven". Volgens de woordvoerder heeft de nieuwe stadsdichter positief gereageerd op de uitnodiging van het CIDI om in gesprek te gaan.

Samenwerking gaat door

Osenga vindt zichzelf nog steeds geschikt als stadsdichter. Ook de gemeente zegt op dit moment geen aanleiding te zien om de samenwerking voortijdig te beëindigen.

Het doel van de stadsdichter van Haarlem is om belangrijke gebeurtenissen in de stad "poëtisch onder de aandacht te brengen". Hij is daarbij "artistiek onafhankelijk", zegt de gemeente.