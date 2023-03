Duizenden Rohingya dakloos door grote brand in vluchtelingenkamp Bangladesh

In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. Er zijn geen meldingen van fatale slachtoffers en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op beelden is te zien dat de ravage gigantisch is. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brand brak gisteren rond 14.45 uur lokale tijd uit in Cox's Bazar, in de grensregio met Myanmar. Het vuur greep razendsnel om zich heen en legde vele hutten, gemaakt van bamboe en dekzeil, in de as. "Zo'n 2000 onderkomens zijn verbrand en zo'n 12.000 verdreven Myanmarezen zijn dakloos geraakt", vertelde de Bengaalse functionaris voor vluchtelingen aan persbureau AFP.

Zeker 35 moskeeën en 21 onderwijscentra gingen verder in vlammen op. De autoriteiten bij het kamp werken nauw samen met internationale en lokale hulporganisaties om voedsel en tijdelijk onderdak te bieden aan de Rohingya.

Onderdrukte minderheid

De afgelopen decennia vluchtten meer dan een miljoen leden van de onderdrukte islamitische Rohingya-minderheid vanuit Myanmar naar buurland Bangladesh. Meer dan 700.000 daarvan sloegen sinds 2017 op de vlucht. Het Myanmarese leger verdreef leden van de minderheidsgroep sinds dat jaar met grof geweld uit het land.

Branden in Cox's Bazar komen vaker voor. Tussen januari 2021 en eind december vorig jaar werden volgens het Bengaalse ministerie van Defensie 222 meldingen gedaan van brandincidenten. Er zouden 60 gevallen van brandstichting zijn geweest.

Twee jaar geleden, in maart 2021, kwamen zeker 15 Rohingya om het leven bij een grote brand in een van de kampen in Cox's Bazar. Zo'n 50.000 mensen raakten toen dakloos.