Premier Kallas, pleitbezorger van Oekraïense zaak, wint verkiezingen Estland

De parlementsverkiezingen in Estland zijn volgens de voorlopige resultaten gewonnen door de centrumrechtse Hervormingspartij van huidig premier Kaja Kallas. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van Kallas uit op 31,4 procent van de stemmen. De rechts-populistische partij EKRE kreeg 16,1 procent van de stemmen, gevolgd door de linkse Centrumpartij, die 15 procent veroverde.

De 45-jarige Kallas is sinds begin 2021 premier van Estland, de eerste vrouw die dat ambt bekleedt. Ze geldt als pro-Europees en een van de meest uitgesproken pleitbezorgers van steun voor Oekraïne. Het lijkt erop dat die houding haar en haar partij extra stemmen heeft opgeleverd bij de stembusgang in de voormalige Sovjetrepubliek, die een oostgrens deelt met Rusland.

"Dit resultaat, hoewel nog niet definitief, geeft ons een sterk mandaat om een regering te vormen", reageerde Kallas op de uitslagenavond van haar partij. "Ik denk dat er niets zal veranderen aan onze steun voor Oekraïne met dit sterke mandaat, omdat de andere partijen - behalve EKRE en misschien Centrum - er hetzelfde in staan."

Wapens voor Oekraïne

Met deze resultaten krijgt de Hervormingspartij 37 zetels in het 101 zetels tellende Estse parlement. Hoewel dat een sterke positie is, moet Kallas dus wel op zoek naar een coalitie met andere partijen. Vooralsnog wil ze in ieder geval niet met EKRE regeren, vanwege de sterke ideologische verschillen van die partij met de Hervormingspartij.

Kallas' belangrijkste uitdager, Martin Helme van EKRE, verweet haar tijdens de campagne onder meer de hoge inflatie in Estland (18,6 procent). Ook vindt hij dat ze Estland militair ondermijnt door wapens aan Oekraïne te geven en wil hij dat Estland de opvang van Oekraïense vluchtelingen beperkt.

"We hebben in feite al onze zware wapens aan Oekraïne gegeven en vervangend materieel komt pas over een jaar of twee à drie. Daarmee nodig je eigenlijk een aanval uit", zei Helme eerder tegen persbureau AP. Kallas benadrukte tijdens de campagne het grote belang dat Estland heeft bij Oekraïens militair succes. "Onze agressieve buur is niet verdwenen en zal ook niet verdwijnen", waarschuwde ze.