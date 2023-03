Van Hooijdonk streng voor Luuk de Jong: 'Voor Oranje bedank je niet'

Arno Vermeulen heeft begrip voor de keuze: "Het is hartstikke persoonlijk. Hij ziet onder de streep meer minnen dan plussen. Dan moet je lekker stoppen. Een wijs besluit."

FC Twente-trainer Ron Jans snapt De Jong ook, met name met het oog op diens fitheid: "Met deze beslissing kan hij zijn loopbaan met twee jaar verlengen."

'Luuk denkt dat hij beter is dan hij is'

Rafael van der Vaart zit meer op de lijn-Van Hooijdonk en vergelijkt de rol van De Jong met die van Van Hooijdonk vroeger. De rol van pinchhitter. Van 1994 tot 2004 speelde Van Hooijdonk 46 interlands, waarvan 41 als invaller. Hij scoorde 14 keer. De Jong kwam van 2011 tot 2022 tot 39 interlands, waarvan 31 als invaller. Hij scoorde 8 keer.

"Pierre zat achter Van Nistelrooij, Kluivert, Makaay een beetje, die kende zijn rol", aldus Van der Vaart. "Hij was de beste pinchhitter die we hadden. Luuk denkt dat hij beter is dan hij is. Hij heeft geen Van Nistelrooij en Kluivert voor zich en wil meer spelen. Daar gaat het mis. Want in de rol van Pierre is hij de beste."

Van Hooijdonk: "Je moet je plaats weten. Dat is belangrijk. Ik vond het een eer op de bank te zitten voor die geweldenaren."

