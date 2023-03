Baanwielrenner Ligtlee stopt ermee: 'Na elf jaar is de koek op'

Baanwielrenner Sam Ligtlee stopt met fietsen. De 25-jarige coureur won bij de WK in 2020 in Berlijn goud op de 1 kilometer tijdrit. Motivatieproblemen liggen aan zijn besluit ten grondslag.

"De koek is op. Na elf jaar te hebben genoten van deze mooie sport zet ik een punt achter mijn sportieve carrière. Ik heb ontzettend genoten van de mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen", schrijft Ligtlee op Instagram.

Ligtlee, de jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee, brak in 2018 met een bronzen medaille door tijdens de Europese kampioenschappen in Glasgow op hetzelfde baanonderdeel.

Wereldtoppers

Ligtlee miste de Olympische Spelen in Tokio en met de wereldtoppers Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen als concurrenten in Nederland is het bemachtigen van een olympisch ticket voor 2024 allesbehalve zeker.