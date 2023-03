Stationschef treinramp Griekenland blijft vastzitten

De stationschef die is opgepakt na het treindrama in Griekenland blijft vastzitten in afwachting van zijn proces. De 59-jarige man, verantwoordelijk voor het geven van seinen op het station van de plaats Larissa, erkende eerder al nalatig te zijn geweest en riskeert een levenslange gevangenisstraf.

In de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein vlak bij Larissa. Hierbij kwamen 57 mensen om het leven en vielen vele gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren.

Dat de stationschef zijn proces niet in vrijheid mag afwachten, lag volgens zijn advocaat in de lijn der verwachting. Tegen persbureau Reuters zegt hij dat zijn cliënt er kapot van is en dat de man vandaag bij zijn voorgeleiding "zonder angst" de waarheid heeft verteld aan de rechter.

Donderdag zei de advocaat al dat de stationschef heeft toegegeven enige verantwoordelijkheid te dragen, maar dat er ook andere factoren meespeelden.

Sinds het ongeluk is het onrustig in Griekenland. Vandaag protesteerden opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw in Athene. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. Op sommige plekken liep het uit de hand. Een aantal gemaskerde relschoppers bestookte de politie met molotovcocktails, waarop agenten reageerden met traangas.

Excuses van de premier

Premier Mitsotakis heeft via sociale media zijn excuses aangeboden: "Tegen iedereen, vooral de nabestaanden van de slachtoffers, zeg ik sorry, in naam van alle mensen die het land al jaren regeren."

Eerder zei Mitsotakis dat "een tragische menselijke fout" de oorzaak was. Nu stelt hij dat hij zich niet "wil en kan verschuilen achter menselijke fouten". Hij zegt dat de Griekse regering de komende dagen maatregelen bekendmaakt om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Daarnaast doet Mitsotakis een beroep op de Europese Commissie en "bevriende landen" om hun kennis over moderne treinen te delen.