Cambuur beëindigt thuiscomplex met broodnodige zege op Go Ahead

Het was erop of eronder voor SC Cambuur zondagavond tegen Go Ahead Eagles. De hekkensluiter van de eredivisie had dringend behoefte aan drie punten, maar de thuiscijfers dit seizoen gaven geen reden voor optimisme. Toch wonnen de Friezen met overtuigende cijfers (4-1) en vonden ze aansluiting bij nummer zeventien FC Groningen. De laatste keer dat Cambuur thuis minstens vier keer scoorde in een eredivisieduel was op 11 september 2021, een 5-2 thuiszege op - ook weer - Go Ahead Eagles. De nieuwe overwinning is na de 3-0 zege op PSV van 1 oktober pas de tweede thuiszege van het seizoen. De overige elf thuiswedstrijden gingen verloren.

Stand eredivisie - NOS

De start was goed voor het Cambuur van coach Sjors Ultee. Na een goede combinatie met Navarone Foor verraste Michael Breij Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange met een bal tussen de benen. De thuisploeg kreeg vertrouwen van die goal en was de betere ploeg. Leeg uitvak Opeens was daar de gelijkmaker. Mats Deijl zag doelman Robbin Ruiter iets te ver voor zijn doel staan en schoot over de Cambuur-keeper prachtig in het doel. Go Ahead vierde de goal voor het uitvak, dat op bevel van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden leeg bleef.