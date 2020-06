Coronacijfers van 18 mei: 200 gemeenten met week zonder doden en opnames

Afgezet tegen het aantal inwoners waren in Tilburg vorige week relatief veel opnames: 28, oftewel meer dan een opname per 10.000 inwoners. Van de gemeentes met meer dan 50.000 inwoners werden ook in Schiedam, Capelle aan den IJssel en Apeldoorn relatief veel mensen opgenomen met een covid-19-besmettingen. De meeste sterfgevallen waren in de grote steden en Almere.

In 263 gemeenten werden geen nieuwe opnames geteld, en in 247 gemeenten geen nieuwe doden. Ook dat zijn meer gemeenten dan een week geleden.

Van alle 355 Nederlandse gemeenten waren er afgelopen week in 200 gemeenten geen nieuwe coronadoden of ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM publiceert. Een week geleden waren dat nog 168 gemeenten.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Daarvan staat het totaal inmiddels op 11.579.

In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak aan het RIVM 5694 overledenen gemeld van wie is vastgesteld dat ze leden aan covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

Het instituut telt daarnaast alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS publiceert wekelijks cijfers die een indruk geven van het mogelijke aantal 'verborgen' coronadoden. Op het hoogtepunt van de crisis, begin april, bleek dat de 'oversterfte' waarschijnlijk twee keer hoger was dan het officiële dodental van het RIVM. In de weken daarna is dat verschil steeds kleiner geworden.

Helemaal naar nul zal de IC-bezetting niet dalen, verwacht Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Het virus is niet weg en we krijgen het niet weg", aldus Kuipers. "We proberen het aantal opnames wel zo laag mogelijk te krijgen." Eind deze week moet het aantal IC-opnames rond de 250 liggen, verwacht Kuipers, al hoopt hij dat het misschien zelfs onder de tweehonderd daalt.

Verantwoording

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, wordt dagelijks gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar die opnames zijn pas vandaag of gisteren door de GGD's aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerde doden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door het coronavirus, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor.

Dit geldt vaak voor patiënten die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden komen voor in de statistieken. Het totale aantal overledenen zal daardoor veel hoger zijn.