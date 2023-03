Oud-premier Pakistan weet arrestatie te ontlopen: 'Mijn leven loopt gevaar'

Op beelden op sociale media is te zien dat op het moment dat politieagenten het huis van Khan in Lahore naderen, ze worden tegengehouden door aanhangers van de 70-jarige oud-premier.

De Pakistaanse politie heeft vandaag geprobeerd om de voormalige premier Imran Khan te arresteren in zijn huis in Lahore. Khan, die ervan wordt beschuldigd staatsgeschenken te hebben verkocht, werd niet thuis aangetroffen. Volgens de politie probeert Khan zijn arrestatie te ontlopen.

Een rechtbank in Islamabad vaardigde deze week een arrestatiebevel uit tegen Khan. Dat werd gedaan omdat hij weigert naar hoorzittingen te komen in de strafzaak die tegen hem is aangespannen vanwege de illegale aan- en verkoop van geschenken die hij tijdens zijn premierschap van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders ontving. Khan spreekt de beschuldigingen tegen.

Khan, een oud-topcricketspeler, trad in 2018 aan tot premier. Vorig jaar werd hij door het parlement na een stemming weggestuurd.

Daarna leidde Khan, die nog veel steun heeft van het Pakistaanse volk, protesten waarin hij vervroegde verkiezingen eiste van zijn opvolger, premier Sharif. Bij een van die protesten werd hij in zijn scheenbeen geschoten.

Dinsdag voor de rechter

Na de mislukte arrestatie van vandaag sprak Khan zijn aanhangers toe. Hij zei dat hij wordt gedagvaard voor "nepzaken" en dat zijn leven gevaar liep. "Ik heb dit eerder gezegd, en ik kreeg gelijk toen ik werd aangevallen, dat mijn leven gevaar loopt", zei Khan.

"Ze blijven me dagvaarden voor verschillende rechtbanken in Lahore en Islamabad, terwijl ze geen veiligheid bieden, ondanks het feit dat ze op de hoogte zijn van het gevaar dat ik loop."

Khan moet komende dinsdag voor de rechtbank verschijnen. Als hij dat niet doet, zal de politie hem moeten arresteren en voor de rechtbank moeten brengen, heeft minister van Binnenlandse Zaken Rana Sanaullah gezegd.