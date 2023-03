Verstappen spreekt van 'topstart', maar Alonso steelt show: 'Net of ik droom'

Terwijl Max Verstappen in Bahrein zorgeloos naar winst in de eerste Formule 1-race van het seizoen reed, stoof Fernando Alonso de ene na de andere coureur voorbij. De 41-jarige Spanjaard werd derde en maakte grote indruk in zijn nieuwe Aston Martin. Na de grand prix kon hij zijn geluk niet op. Bij Alpine viel het vorig seizoen allemaal wat tegen voor Alonso, hoewel de pure racekwaliteiten van de tweevoudig wereldkampioen zo nu en dan wel te zien waren. Maar nu, in een volledig opgekalefaterde Aston Martin, bleek dat hij nog steeds een coureur van absolute wereldklasse is. Dat hij derde werd, achter de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez, kon hij zelf haast niet geloven. "De laatste keer dat ik me zo goed voelde, is bijna tien jaar geleden", zei hij na de race. "Dit is een heerlijk begin van dit project. We hadden niet verwacht dat we zo goed zouden zijn. We dachten vooraf aan een plek in de middenmoot."

Max Verstappen en Fernando Alonso - ANP

"Het lijkt te mooi om waar te zijn", vervolgde Alonso. "Ik hoop dat het morgenochtend nog steeds zo is. Het is net of ik droom. De auto reed echt ontzettend lekker. Ik had nog wel een uur door gekund." Spectaculaire acties De manier waarop Alonso naar die derde plaats reed, sprak tot de verbeelding. Zijn inhaalacties waren spectaculair, vooral die bij zijn oude rivaal Lewis Hamilton. "Ik heb genoten van de duels met Hamilton en Sainz", aldus Alonso, die Hamilton totaal verraste in de lastige tiende bocht. "Het was lekker stevig, wiel tegen wiel, vol adrenaline."

De topprestatie van Alonso kondigde zich tijdens de testdagen en in de vrije trainingen al aan. De grote vraag is nu of Aston Martin dit seizoen echt mee zal kunnen draaien in de top. "Als we ook in de komende twee races sterk zijn, wordt het een erg mooi seizoen. Dit is slechts het begin. De auto is erg nieuw en wordt nog beter. Er komt nog veel moois aan. Hoewel de Red Bulls een klasse apart zijn." Verstappen: 'Dit is een topstart' Ook Verstappen had genoten van Alonso, ooit zijn grote voorbeeld in de Formule 1. "Het is leuk dat Fernando zo snel was. Hij heeft een paar jaar geen kans gehad om voorin mee te doen. Of Aston Martin mee kan vechten om de titel? Geen idee. Maar ze kunnen races winnen op een baan die hen ligt, of als zij een keer mazzel hebben en wij pech." De regerend wereldkampioen was dik tevreden met zijn eigen prestatie. Logisch, want het was bijna pijnlijk om te zien met hoeveel gemak hij wegreed van de concurrentie. Na de grand prix voorspelde Mercedes-rijder George Russell dat Red Bull dit seizoen álle races gaat winnen.

Verstappen na de race in Bahrein - Reuters