Van der Breggen vult weer gat op palmares: 'Eindelijk, ik vind dit megatof'

'Over de streep komen en horen dat je wereldkampioen bent, supermooi' - NOS

Vier zilveren medailles had ze al, de gouden ontbrak nog. "Eindelijk", verzucht Anna van der Breggen nadat ze in het Italiaanse Imola de wereldtitel tijdrijden heeft veroverd. "Dit is heel lekker, ik vind het megatof."

De prijzenkast van Van der Breggen puilt al jaren uit. Talloze klassiekers won ze, in 2016 pakte ze de olympische titel op de weg en twee jaar geleden ook de wereldtitel in de wegwedstrijd. Maar 's werelds beste worden in het tijdrijden, dat lukte niet eerder.

"Ik heb met Danny Stam (trainer, red.) afgesproken dat ik onderweg niks wilde weten. Het was niet het ideale parcours voor mij, maar ik wilde gewoon zo hard mogelijk rijden. Dan kom ik over de streep en hoor ik dat ik wereldkampioen ben, dat is supermooi."

Bekijk hier de overwinning van Van der Breggen: