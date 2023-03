Liverpool geeft United ongenadig pak slaag (7-0) op Anfield, twee goals Gakpo

Liverpool heeft Manchester United op een ongenadig pak slaag getrakteerd in de Premier League: 7-0. Cody Gakpo, Darwin Núñez en Mohamed Salah werden met ieder twee goals de rode helden van Anfield. Het is voor Liverpool een succes dat de club goed kan gebruiken na de recente oorwassing in de Champions League door Real Madrid, dat met 5-2 zegevierde op Anfield. Voor Manchester United en trainer Erik ten Hag is het de tweede nederlaag in 21 officiële wedstrijden. De club evenaart bovendien een negatief clubrecord met de grootste nederlaag ooit. Gakpo: 'Veel over deze wedstrijd gehoord' "Iedereen had mij veel over deze wedstrijd verteld", zei Gakpo na afloop tegen Sky Sports. "We waren gretig om te scoren en ook om door te gaan. We hadden soms het geluk aan onze zijde, maar we verdedigden ook sterk. Ik denk dat we ten opzichte van de vorige wedstrijden een stap hebben gezet."

Afbeelding ter illustratie - NOS

De ploeg van Ten Hag had in de levendige eerste helft de overhand. Bruno Fernandes kopte echter net naast, Marcus Rashford schoot de bal recht op keeper Alisson Becker af en Casemiro stond buitenspel toen hij raak kopte. Cody Gakpo liet zien waarom Liverpool in de voorbije transferperiode een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro voor hem over had. De aanvaller maakte op karakteristieke wijze de 1-0 door de bal fraai in de verre hoek te krullen.

Liverpool viert de 1-0 van Cody Gakpo - Pro Shots

Kort na rust kopte Núnez van dichtbij raak en maakte Gakpo er 3-0 van met een magnifiek wippertje na een prachtig een-tweetje met Salah. De Egyptenaar was met een hard schot verantwoordelijk voor de 4-0 en maakte met een intikker de 6-0. De 5-0 was een kopbal van Núnez en Roberto Firmino schoot kort voor tijd raak. 'Dit was spectaculair' Trainer Jurgen Klopp van Liverpool was vanzelfsprekend in zijn nopjes. "Ik heb er geen woorden voor. Dit was spectaculair", zei de Duitser. "Ik heb topvoetbal gezien tegen het team in vorm. Alles was heel goed. Maar dit is voetbal. want United beleeft een goed seizoen, wij een minder seizoen, maar dit kan gebeuren. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn."

Superb from Salah. Even better from Gakpo. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 5, 2023