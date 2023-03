Duizenden deelnemers Feminist March in Amsterdam, en niet alleen vrouwen

Duizenden mensen hebben vanmiddag meegelopen in de eerste Feminist March in Amsterdam. Volgens de organisatie deden 4000 à 5000 mensen mee met het evenement, fors meer dan de vooraf ingeschatte 1500.

Rond 13.00 uur stroomde de Dam vol met mensen. Er werd gezongen, gedanst en er waren speeches op het podium. Na ongeveer anderhalf uur trok de menigte via het Rokin en de Vijzelgracht naar het Museumplein. "De tocht is heel vredelievend verlopen, onder een lekker zonnetje", zegt een woordvoerder tegen het ANP.

De mars wordt sinds 2017 georganiseerd in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart, maar heette voorheen de Women's March. "Door verder te gaan als Feminist March hopen we een duidelijke boodschap af te geven: feminisme is niet alleen voor vrouwen", zei de organisatie vooraf. Gehoopt werd dat ook anderen "die onderdeel uitmaken van een gemarginaliseerde groep" zich aangesproken voelden.

Een veilige plek

Een aanwezige zei tegen de lokale zender AT5 de naamsverandering een goede zaak te vinden. "Ik denk dat de mars dit jaar een stuk inclusiever is. Het gaat niet alleen om vrouwen, maar ook om mensen die zich anders identificeren. Daarmee is dit denk ik voor veel meer mensen een veiligere plek."

Een man die meeliep zei dat hij het belangrijk vindt dat ook mannen deelnamen. "Ik vind dat met name witte mannen meer moeten doen, want het is gewoon een feit dat we met meer privileges geboren zijn."