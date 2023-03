Visser sluit sensationele Nederlandse slotdag bij EK indoor af met zilver

Hurske won in 7,79 seconden. Visser volgde met 7,84 seconden, haar beste seizoentijd. Maayke Tjin-A-Lim, de tweede Nederlandse in de eindstrijd, finishte als achtste in 8,09.

Nadine Visser heeft een voor Nederland sensationele slotdag van de Europese indoorkampioenschappen atletiek afgesloten met een zilveren medaille. De 28-jarige hordeloopster was de twee voorgaande edities de beste, maar moest in Istanbul de Finse Reetta Hurske voor laten gaan.

Visser was als tweevoudig kampioene maar voor één ding naar Istanbul afgereisd: goud. "Aan de ene kant kan ik wel leven met deze medaille, aan de andere kant niet. Het frustrerende is dat ik in topvorm ben, maar ik had tijdens de race het gevoel dat ik met een inhaalrace bezig was", zei na haar tweede plaats.

Ze werd verslagen door een Finse die haar deze winter al drie keer eerder het nakijken had gegeven. Hurske was beter uit de startblokken dan haar Nederlandse rivale en behield de marge tot aan de finish.

"Ik loop mijn snelste race van het seizoen, maar had verwacht hier sneller te kunnen lopen dan 7,84 seconden. Ik wist dat het lastig zou worden, lastiger dan de voorgaande jaren, maar goud was mogelijk", meende Visser. "Hurske heeft een constante start. Ik ben het hele seizoen al aan het struggelen om uit het blok te komen. Dat zag je terug."

Eerste medaille met Meuwly

Het is voor Visser haar eerste internationale medaille onder coach Laurent Meuwly. De Nederlandse recordhoudster stopte na het kwakkeljaar 2022 de samenwerking met coach Bart Bennema.

Die had haar in tien jaar naar de internationale top gebracht, maar Visser zocht nieuwe impulsen en vond die uiteindelijk bij Meuwly, hoofdcoach op sportcentrum Papendal. De Zwitser is de architect van alle successen van de lopers en loopsters op de 400 meter.

Visser hoopt onder hem uiteindelijk wel de stap naar het podium op mondiaal niveau te zetten. Finaleplaatsen op WK's en Olympische Spelen zijn mooi, maar een medaille nog mooier. "Ik hoefde onder de nieuwe coach niet weer op nul te beginnen. Het is wel fijn dat ik met hem nu in elk geval een medaille heb. Vorig jaar in de zomer bij de EK greep ik nog met de vierde plaats naast een medaille."