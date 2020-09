Suárez huilt om gedwongen afscheid bij FC Barcelona

Na zes jaar en 198 doelpunten en 109 assists in 283 wedstrijden verder kwam er een einde aan de periode van Luis Suárez bij FC Barcelona. Het gedwongen vertrek doet hem pijn. Donderdag hield hij het niet droog bij zijn afscheidspersconferentie.

"Als de club je niet meer nodig heeft, moet je dat accepteren", zei Suárez. "Maar dat duurt even, want het is moeilijk. Ik zal altijd fan blijven van deze club. Ik bedank de fans voor de liefde die ze me hebben gegeven en die ik nooit zal vergeten. Ik vertrek trots als nummer drie op de topscorerslijst aller tijden van de club."

De 33-jarige Suárez komt niet voor in de plannen van de nieuwe Barça-coach Ronald Koeman en verhuist naar Atlético Madrid. "Ik weet niet hoe het zal zijn om tegen Barcelona te voetballen, tegen voormalig teamgenoten en vrienden. Maar we gaan het proberen en maken er het beste van."

Suárez ging op de dag van zijn afscheid met zijn gezin en al zijn gewonnen prijzen op de foto: