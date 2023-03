Vanavond op tv: Mijnbouw in de diepzee • Hoe de jeugdzorg blijft falen • De Surinaamse strijd tegen armoede

De schadelijke gevolgen van diepzeemijnbouw Onderhandelaars van de Verenigde Naties werden het vannacht eens over de tekst van een verdrag over de bescherming van oceanen wereldwijd. Natuurorganisaties spreken over een "historisch verdrag" en een "feestje voor de oceanen". Met het verdrag moet 30 procent van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. Onder meer de diepzeemijnbouw wordt aan strengere regels gebonden. We spreken met experts over de effecten van deze vorm van mijnbouw, en over het belang van regelgeving.

Jeugdzorg kampt al decennia met dezelfde problemen "De kwaliteit in de jeugdzorg holt achteruit. Problemen worden groter en het zijn er steeds meer." Dat meldde Nieuwsuur in mei vorig jaar, maar het had net zo goed een tekst van tientallen jaren geleden kunnen zijn. De problemen in de jeugdzorg waren in de jaren 80 al groot en de beloftes vanuit de politiek om deze op te lossen zijn sindsdien amper onveranderd, blijkt uit onderzoek.