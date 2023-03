Kudus helpt Ajax aan moeizame zege op NEC, tot frustratie van uitblinker Cillessen

Een bijzondere reeks bleef bovendien in stand. In 42 thuiswedstrijden verloor Ajax nog nooit van NEC. Het was bovendien de 1.500ste eredivisiezege voor Ajax.

Makkelijk ging het niet tegen NEC, maar door een doelpunt van Mohammed Kudus heeft Ajax voor eigen publiek met 1-0 gewonnen. Daardoor blijven de Amsterdammers in de eredivisie in het spoor van koploper Feyenoord, dat drie punten voorstaat.

Cillessen was op dreef bij NEC en redde op schoten van Berghuis en Steven Bergwijn en zag na een vlotte combinatie tussen Dusan Tadic en Jurriën Timber een schot van laatstgenoemde in het zijnet belanden. Aan de andere kant was NEC soms dreigend, vooral via Landry Dimata.

Met oud-Ajacieden Jasper Cillessen en Lasse Schöne in de basis klopte de organisatie bij de bezoekers en maakte NEC er een echte wedstrijd van. Het overwicht en de meeste en beste kansen waren wel voor de thuisploeg. Steven Berghuis was met een schot op de lat al vroeg dicht bij een goal.

Zonder Schöne was NEC in de tweede helft niet in staat de 0-0 vast te houden. Bart van Rooij verspeelde de bal onder druk van Bergwijn en Tadic en uit de voorzet van de Serviër tikte Mohammed Kudus met Souffian El Karouani in zijn rug bij de eerste paal de 1-0 binnen.

Het onnodige balverlies en de ongelukkige tegengoal zorgden voor woede bij Cillessen, die zijn plan om de nul te houden in de Johan Cruijff Arena in duigen zag vallen. Na een fraaie aanval had Magnus Mattsson zowaar snel weer gelijk kunnen maken, maar de aanname van de aanvaller van NEC was onvoldoende.

NEC ruikt bloed

Het spel van Ajax werd er in het vervolg van de tweede helft niet beter op en NEC rook bloed. Zo schoot invaller Anthony Musaba in de slotfase naast. Met hangen en wurgen sleepte het na rust matige Ajax toch de zege en de drie punten binnen.

Net als concurrenten Feyenoord, PSV en AZ wonnen de Amsterdammers dit weekend met 1-0.

Kijk hieronder naar de reacties van Jasper Cillessen en John Heitinga.