Emotionele Amels stunt met eerste Nederlandse hoogspringgoud ooit bij EK indoor

Het is het eerste goud voor een Nederlandse hoogspringer bij een EK indoor. Ruud Wielart zorgde in 1977 voor de enige eerdere medaille voor een Nederlander op een EK indoor: brons.

De Nederlandse hoogspringers hebben gestunt op de slotdag van de Europese indoorkampioenschappen. Na het zilver van Britt Weerman zondagochtend in Istanbul maakte Douwe Amels (31) in de laatste middag de stunt compleet. De 31-jarige Nederlander ging in Turkije in zijn tweede poging over 2,31 meter, wat hem goud opleverde. "Deze titel is voor een groot deel ook voor mijn coach Marlies Larsen", zei hij met tranen in zijn ogen.

Amels voert al jaren het Nederlandse hoogspringen bij de mannen aan. Zijn persoonlijk record tot zondag indoor was 2,28 meter. In Apeldoorn pakte hij in februari zijn negende nationale indoortitel. Buiten heeft de Fries er ook negen achter zijn naam staan.

Amels veroverde in 2013 goud bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar. Hij moest lang wachten op een nieuw moment om internationaal te excelleren. "Hier was ik wel aan toe", gaf hij zondag toe. "Ik had de afgelopen dagen ook het gevoel dat ik kon meespringen om de medailles. In de finale kan het alle kanten op. Dit keer mijn kant dus."

Verhuizing

Amels deed er de afgelopen jaren alles aan om internationaal door te breken. Hij verhuisde naar Duitsland, trainde daar op hoog niveau, maar de hoogspringer had het idee dat in die trainingsgroep niet helemaal tot zijn recht kwam. In 2020 kwam hij even terug naar Nederland en raakte hij in Zoetermeer in gesprek met trainer Marlies Larsen.

Die was ervan overtuigd dat Amels nog een stap kon zetten. "Ze zei: het wordt een makkelijk of moeilijk proces. Nu, tweeëneenhalf jaar later, is het een moeilijk proces geworden. Maar wel met dit als resultaat. Wat een dag", zuchtte de nieuwe Europese indoorkampioen.