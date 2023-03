Amels stunt met eerste Nederlandse hoogspringgoud ooit bij EK indoor

De Nederlandse hoogspringers hebben gestunt op de slotdag van de Europese indoorkampioenschappen. Na het zilver van Britt Weerman zondagochtend in Istanbul maakte Douwe Amels in de laatste middag de stunt compleet. De 31-jarige Nederlander ging in Turkije in zijn tweede poging over 2,31 meter, wat hem goud opleverde.

Het is het eerste goud voor een Nederlandse hoogspringer bij een EK indoor. Ruud Wielart zorgde in 1977 voor de enige eerdere medaille voor een Nederlander op een EK indoor: brons.

Amels evenaarde het Nederlands indoorrecord. Wilbert Pennings haalde in 2002 ook 2,31.

(later meer)