Barcelona wint ondanks rode kaart en gemiste penalty van Valencia

FC Barcelona heeft in de Spaanse competitie tegen degradatiekandidaat Valencia CF geen fout gemaakt. De koploper was in Camp Nou lange tijd heer en meester, maar won na een rode kaart en gemiste strafschop slechts met 1-0.

Barcelona staat door de overwinning tien punten voor op Real Madrid, dat later vanavond nog in actie komt. Valencia staat negentiende.

Bij Barcelona ontbraken Pedri, Ousmane Dembele en Robert Lewandowski door blessures, terwijl Gavi wegens een schorsing ook niet beschikbaar was. Dat deerde Barcelona amper en na een kwartier kopte Raphina de thuisploeg al op 1-0 uit een voorzet van Sergio Busquets.

Wissel De Jong in de rust

Barça nam vervolgens gas terug, want van Valencia ging amper dreiging uit. Mede daarom mocht Frenkie de Jong na de eerste helft in de kleedkamer blijven.