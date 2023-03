De Jong koestert Oranje-herinnering: 'Koeman vond dat ik mijn hart moest volgen'

Maar een trip naar Gibraltar, IJsland of Letland hoeft voor de spits niet zo nodig meer, wetende dat er weinig speeltijd inzit en dat hij op dat moment met zijn kinderen ook in de speeltuin of in het zwembad kan zitten. "Dus ik vind het ook mooi om die tijd thuis door te brengen, zodat ik mijn rust ook kan pakken", zegt hij.

Koeman reageerde volgens De Jong verrast op het besluit, maar kon zich goed vinden in de uitleg van de voetballer. "Hij vond dat ik mijn hart moest volgen." De Jong heeft ook steeds vaker last van pijntjes. Zo scheelde het niet veel, of hij had door een blessure het WK gemist. En ook zondagmiddag bij RKC liep hij bij PSV een enkelblessure op, die overigens mee lijkt te vallen.

WK als hoogtepunt

"Ik heb twee EK's en een WK mogen meemaken, daar ben ik heel trots op", aldus De Jong, die in het Oranjeshirt acht keer scoorde.

Ondanks de uitschakeling koestert hij de verloren WK-kwartfinale tegen Argentinië, waarin hij scoorde tijdens de door Oranje verloren strafschoppenserie. "Je komt erin, de wedstrijd draait, alleen maken we helaas niet die ene goal om door te gaan."

De Jong ziet ook zijn 2-1 tegen Noord-Ierland in oktober 2019 in de EK-kwalificatiereeks als een hoogtepunt. "Dankzij dat doelpunt gingen we naar het EK. Dat zijn toch de dingen waarvoor ik er stond. Dat was mooi."