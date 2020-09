Aboutaleb: het wordt weer tijd voor landelijke maatregelen tegen coronavirus

Ahmed Aboutaleb - ANP

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam acht de tijd gekomen dat regionale maatregelen tegen het coronavirus moeten worden vervangen door landelijke maatregelen. Tegen Rijnmond zegt Aboutaleb: "Als je ziet dat er nog acht 'zorgelijke regio's' bijkomen, en dat de meeste grote steden in die regio's vallen, dan is de vraag: wat blijft er nog over van de regionale benadering?" Aboutaleb wil met minister De Jonge bespreken of het zinvol is om "binnen een week of zo door te stappen naar landelijke maatregelen":

'We moeten bespreken of het zinvol is om door te gaan met regionale maatregelen' - NOS