Ontketende Schouten prolongeert wereldtitel op 5.000 meter en breekt Nederlands record

Dat deed ze op sensationele wijze, want ze verbeterde met haar tijd van 6.41,25 ook nog eens het Nederlandse record. Aan de finish was haar coach Jillert Anema door de prestatie van zijn pupil tot tranen toe geroerd.

Er waren veel tranen dit seizoen bij Schouten, maar op de slotdag van de WK afstanden in Thialf viel er ook eindelijk weer wat te juichen. Op haar favoriete afstand, de 5 kilometer, was ze weer eens de allersterkste en kroonde ze zich tot wereldkampioen.

Zilver was er voor Ragne Wiklund. Martina Sáblíková greep het brons.

Zwaar jaar

Een maand geleden nog maar, tijdens de NK afstanden, stond Schouten huilend voor de camera. Op die manier werd voor heel Nederland zichtbaar dat ze al langere tijd aan het vechten was tegen zichzelf.

Het na-olympische seizoen omschreef ze als "een intens jaar". Ze nam daarom wat gas terug en hoopte bij de WK in eigen land weer helemaal opgeladen aan de start te staan.

Op de 3.000 meter donderdag resulteerde dat nog niet in goud: ze moest genoegen nemen met zilver. Maar op de 5.000 meter was ze weer, als vanouds, veel te sterk voor haar concurrenten.

Sáblíková sterk

Ze reed in de slotrit en had even daarvoor routinier Sáblíková een snelle tijd zien neerzetten. De 35-jarige Tsjechische, tienvoudig wereldkampioen op de 5.000 meter, snelde naar 6.47,78.

Schouten was in haar carrière slechts één keer sneller dan Sáblíková zondag in Thialf en dus moest ze alles geven om wereldkampioen te worden. Haar tegenstandster in de rit was de Noorse Wiklund, die haar op de 3 kilometer meter had verslagen.

In het begin van de race zat Schouten al onder het schema dat naar de tijd van Sáblíková zou leiden en Wiklund ging goed mee met de regerend olympisch kampioene. Het tweede gedeelte van de 5 kilometer reed de Nederlandse echter hard weg bij de jonge Noorse.

Ondertussen ging het publiek los en dook ze onder haar eigen Nederlands record (6.43,51), dat ze bij de Olympische Spelen van Peking had neergezet.